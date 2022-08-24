Такого не ожидал никто: Цискаридзе не стал молчать о «женском» увлечении

Николай Цискаридзе удивил поклонников необычным увлечением. Оказалось, что свободное время артист проводит за хобби, которое принято считать «женским» — вышивкой и вязанием. Причем интерес к рукоделию появился у Цискаридзе еще в детстве. По его словам, в интерьере дома всегда были вязаные вещицы, сделанные няней: салфетки, подушки, платочки. Мама Цискаридзе относилась к этому прохладно, а вот он мог долго рассматривать причудливые узоры.

В преддверии одного из праздников маленький Николай попросил няню и его научить вышиванию, чтобы он мог своими руками сделать подарок маме. Эти навыки пригодились артисту уже в хореографическом училище: балетные туфли быстро стирались, и Николай научился их мастерски штопать. К нему обращались за помощью и другие студенты училища.

Не забывал про хобби артист и во взрослом возрасте. Например, в 90-х он закупил в Японии огромное количество качественных ниток и пряжи. И дома по вечерам он частенько вышивал под интересный фильм.