Такого не ожидал никто: что стало с красавицей, удалившей ребра ради тонкой талии (фото)

Не каждый человек готов выполнять изнурительные тренировки, а после из завершения терпеть усталость и боль в мышцах. Поэтому в последнее время липосакция, аппаратный массаж и удаление рёбер стали так популярны.

Мексиканская певица Талия тоже захотела идеальную фигуру и согласилась лечь на операционной стол. После процедуры талия красавицы стала необычайно тонкой, что не осталось без внимания поклонников. Однако исполнительница не стала делиться подробностями со своими фанатами, которые утверждали, что она удалила два ребра.

Сначала Талия пыталась отмалчиваться, но затем она начала заигрывать со своей аудиторией, постоянно оставляя намеки на то, что операция действительно была. Однако теперь красавица уже не хочет, чтобы ее осиная талия находилась под пристальным вниманием публики. Девушка носит одежду в стиле оверсайз, скрывая последствия процедуры. К тому же, удаление рёбер не избавило ее от небольшого живота.