Такого не ожидал никто: чем обернется для Кейт Миддлтон выбор актеров в сериале «Корона»

Создатели сериала «Корона» смогли сделать свой выбор и представили артистов, которые будут исполнять роли Кейт Миддлтон и принца Гарри во время их знакомства и начала отношений. Как оказалось, ориентировались продюсеры исключительно на внешнее сходство, а не на актерские данные.

Так, внука Елизаветы в сериале исполнят сразу два актера: Руфус Кампа и Эд Маквей. Первый актер сыграет принца, когда тот был студентом, а второй — уже взрослого наследника короны. Его избранницу воплотит Мэг Беллами.

При этом для Беллами, как пишет портал Variety , роль станет первой в карьере. Ранее она принимала участие лишь в любительских постановках, поэтому не может похвастаться ни одной серьезной ролью. Как уверены зрители, такое кастинг-решение может весьма негативно сказаться на предстоящем сезоне сериала, ведь история взаимоотношений принца Уильяма и Кейт Миддлтон станет одной из самых важных. Продюсеры, а также сама герцогиня Кембриджская пока никак не прокомментировали ситуацию.