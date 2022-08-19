Такого не ожидал никто: Азиза не смолчала об изменениях в личной жизни

В прошлом году Азиза вышла замуж за итальянца Алессандро Лортэ-Соколова. Но уже этой весной появились слухи о размолвке молодоженов. Источники сообщали, что Алессандро практически все время проводил в Италии в то время, как Азиза развивала карьеру на родине. Оставшись без поддержки, она возобновила общение с бывшим возлюбленным Александром Бродолиным, чем спровоцировала слухи об их воссоединении. Они расстались несколько лет назад, так как бизнесмен не разделял стремление Азизы завести детей.

Алессандро, напротив, был только рад возможному пополнению. 58-летняя Азиза с мужем обратились за помощью к суррогатной матери, но попытка оплодотворения обернулась неудачей. В отношениях пары наступил окончательный раскол. Однако, певица все же решила дать еще один шанс браку с молодым мужем — Алессандро на 16 лет младше Азизы. И на днях итальянец прилетел к супруге.