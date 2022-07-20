Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках

Оксана Акиньшина рассказала о сложностях, с которыми сталкивается во время своей работы. Как оказалось, многие коллеги боятся находиться с ней на одной съемочной площадке.

Артистка начала свою карьеру в 13 лет, снявшись в драме Сергея Бодрова-младшего «Сестры». С того времени Акиньшина активно участвует в разных проектах и ее послужной список насчитывает уже более 40 фильмов и сериалов. При этом другие актеры и участники съемочной группы без энтузиазма воспринимают предложения о сотрудничестве. Дело в том, что Оксана завоевала репутацию злой и склочной знаменитости.

«Я могу быть жесткой, могу четко сказать нет. Есть те, кого эта черта радикально пугает», — цитирует Акиньшину портал Sobaka.ru .

При этом сама артистка не скрывает, что подобное отношение создает неудобства и для нее. Как оказалось, она впитывает атмосферу, царящую на площадке, и из-за этого ей не всегда комфортно работать.