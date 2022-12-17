Такого не может быть: внук Ильи Олейникова заставил россиян ахнуть от удивления

Иногда не нужен никакой генетический тест, чтобы точно определить родство между людьми. В случае с Тимофеем Клявером все именно так.

Старший сын Дениса Клявера и внук знаменитого юмориста Ильи Олейникова поражает пользователей своим невероятным сходством с родственниками по мужской линии. Молодой человека получил от отца и дедушки темно-карие глаза, прямой нос и волосы шоколадного цвета.

Тимофей, хоть и воспитывался в творческой среде, решил выбрать для себя карьеру спортсмена. Он увлекается боевыми искусствами и даже стал чемпионом мира по тхэквондо среди юниоров.

Подписчики Дениса Клявера оценили, как сильно отец и сын похожи друг на друга. Свое восхищение они выразили в комментариях под видео певца: