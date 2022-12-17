Такого не может быть: внук Ильи Олейникова заставил россиян ахнуть от удивления
Целых три поколения красавцев.
Иногда не нужен никакой генетический тест, чтобы точно определить родство между людьми. В случае с Тимофеем Клявером все именно так.
Старший сын Дениса Клявера и внук знаменитого юмориста Ильи Олейникова поражает пользователей своим невероятным сходством с родственниками по мужской линии. Молодой человека получил от отца и дедушки темно-карие глаза, прямой нос и волосы шоколадного цвета.
Тимофей, хоть и воспитывался в творческой среде, решил выбрать для себя карьеру спортсмена. Он увлекается боевыми искусствами и даже стал чемпионом мира по тхэквондо среди юниоров.
Подписчики Дениса Клявера оценили, как сильно отец и сын похожи друг на друга. Свое восхищение они выразили в комментариях под видео певца:
«Копия своего отца!», «Как говорится "К гадалке не ходи!"», «Сразу видна порода! Красавчики!», «Как же вы похожи»