Такого не может быть: правда о разводе Пугачевой с Киркоровым повергла россиян в шок

Развод Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова в нулевых наделал немало шума. Не все были готовы смириться с тем, что распалась одна из самых ярких пар российского шоу-бизнеса. Публику интересовало, что же стало причиной разрыва.

Долгое время считалось, что этот брак потерпел крах, поскольку Примадонна отечественной эстрады полюбила другого. Инсайдеры из близкого окружения Киркорова не раз говорили, что тот крайне болезненно переживал измену жены. Однако сам Филипп Бедросович опроверг эти домыслы и выступил с откровенным заявлением о том, из-за чего на самом деле расстался с любимой.

Правда о разводе звезд повергла россиян в шок. Артист признался, что всему виной стал так называемый квартирный вопрос. Будучи замужем за музыкантом, Пугачева поселилась в загородном доме в деревне Бережки. Этот особняк и стал причиной семейной драмы.

По словам Киркорова, уже тогда Алла Борисовна стала меньше выступать и много времени проводила в домашних стенах, вдалеке от шума мегаполиса. Артист же, напротив, вел активную творческую деятельность, поэтому большую часть времени проводил в Москве.