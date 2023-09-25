Такого не может быть: Ковальчук потрясла всех фигурой после родов (фото)

Юлия Ковальчук всего два месяца назад стала мамой во второй раз. Певица уже вернулась в форму после родов, чем вызвала приступ негодования у женщин.

Супруга Алексея Чумакова до последнего скрывала беременность. Экс-солистка «Блестящих» во всем созналась лишь после того, как пополнение в ее семье уже случилось. У пятилетней Амелии появилась младшая сестра, имя которой пока остается для поклонников тайной.

В своих социальных сетях знаменитость уже вовсю хвастается стройной фигурой. Кажется, что блондинка не только не поправилась, но стала еще краше, чем прежде. Многие подписчицы отказываются признавать, что после рождения ребенка можно так быстро избавиться от лишних объемов. Если так пойдет и дальше, то в Сети вновь пойдут слухи о том, что артистка обратилась к услугам суррогатной матери.