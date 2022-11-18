Такого не может быть: как сейчас живет весившая 17 килограммов Кристина Корягина

Впервые о Кристине Корягиной россияне услышали шесть лет назад. Тогда она засветилась в шоу Андрея Малахова и весила всего 17 килограммов. Казалось, что на спасение 22-летней девушки нет никаких шансов.

Родители Кристины не сразу забили тревогу, считая свою дочь «малоежкой». Они поняли, что их наследница смертельно больна лишь тогда, когда услышали неутешительный вердикт врачей — анорексия. В родном Барнауле специалисты разводили руками: они были не в силах помочь Корягиной, вес которой в тот период составлял 28 кило.

Тогда Кристина, осознав, что действительно может умереть, обратилась за помощью к звезде «Дома-2» Марии Кохно, которой в свое время удалось победить страшный недуг. Та откликнулась на просьбу Корягиной и рассказала о ней в своем блоге. Так о больной девушке и прознали журналисты.

После выхода шоу с участием Кристины на нее вышел психотерапевт Ян Голанд из Нижнего Новгорода. Всего несколько сеансов психотерапии помогли Корягиной обрести веру в то, что она в состоянии справиться со своей бедой. Постепенно она начала употреблять пищу.

Сейчас, как пишет портал «Новый очаг », вес Кристины составляет около 30 кило. Корягина окрепла настолько, что смогла приступить к работе, ведь по профессии она юрист. Успевает героиня шоу Малахова и оказывать помощь тем, кто, как и она, оказался на грани жизни и смерти.