Такого не делал никто: вот что вытворила Юлия Пересильд в космосе

Юлия Пересильд стала первой артисткой в мире, которая отправилась на съемки фильма в космос. В течение нескольких дней она работала на орбите, но это, как оказалось, было не единственным ее рекордом.

Так, в невесомости звезда экрана решила записать песню. Она переоделась в зеленое платье и исполнила хит Александры Пахмутовой «Нежность». Поклонники же смогут увидеть ее фееричное выступление только через несколько месяцев: премьера состоится только в новогоднюю ночь.

«Еще никто и никогда не был в космосе в платье», — цитирует слова артистки портал Телепрограмма.pro.

При этом платье артистка взяла не только ради съемок клипа. По словам Пересильд, в эффектном наряде она появится и в самом фильме, а зрители узнают все подробности только в кинотеатрах.

Отметим, что съемки картины Клима Шипенко «Вызов» проходили два года назад в космосе. Премьера же фильма состоялась 12 апреля.