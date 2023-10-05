Такого не бывает: люди потрясены сходством дочери с главным секс-символом 80-х

Анна Самохина до сих пор считается одной из самых красивых актрис советского, а потом и российского кино. В 80-х ей не было равных по красоте, обаянию и женственности. К сожалению, звезда ушла из жизни очень рано: ей было всего 47 лет. Но дочери звезды Александре словно предназначено судьбой заменить свою мать.

Наследнице артистки нет и сорока, а она уже сыграла десятки ярких ролей. Девушка появилась в таких проектах, как «Линия судьбы», «Черный ворон», «Тайны следствия». С каждым годом Александра все сильнее походит на свою мать. У нее такие же густые черные волосы, миндалевидный разрез глаз и высокие скулы.

Фанаты Анны Самохиной поражаются, как заметно сходство между актрисами.