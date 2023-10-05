Такого не бывает: люди потрясены сходством дочери с главным секс-символом 80-х
Ушла в расцвете лет, но оставила свою копию.
Анна Самохина до сих пор считается одной из самых красивых актрис советского, а потом и российского кино. В 80-х ей не было равных по красоте, обаянию и женственности. К сожалению, звезда ушла из жизни очень рано: ей было всего 47 лет. Но дочери звезды Александре словно предназначено судьбой заменить свою мать.
Наследнице артистки нет и сорока, а она уже сыграла десятки ярких ролей. Девушка появилась в таких проектах, как «Линия судьбы», «Черный ворон», «Тайны следствия». С каждым годом Александра все сильнее походит на свою мать. У нее такие же густые черные волосы, миндалевидный разрез глаз и высокие скулы.
Фанаты Анны Самохиной поражаются, как заметно сходство между актрисами.
«Чем старше, тем больше похожа на свою маму», «Очень похожа на мать, но более доброе лицо», «Нам нужны такие красивые актрисы», — пишут пользователи Сети.