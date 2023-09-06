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Такого на шоу «Мужское / Женское» не было: Гордону показали голую грудь

6 сентября 2023 15:30
Такого на шоу «Мужское / Женское» не было: Гордону показали голую грудь

Звезда обнажилась на телешоу.

Гостьей очередного выпуска программы «Мужское / Женское» стала певица Слава. Женщина рассказала о том, как последствия пластических операций довели ее до алкогольной зависимости. В подтверждение своих слов артистка продемонстрировала силиконовую грудь.

Анастасия разрыдалась в студии, рассказывая о пережитом кошмаре. После неудачной пластики груди, сделанной звездным хирургом Тимуром Хайдаровым, Сланевская начала сильно выпивать. По словам знаменитости, от операции у нее остались сильные синяки, отеки и шрамы, а на теле постоянно появлялись волдыри. Оказавшись не в силах видеть свое отражение в зеркале, Слава начала каждый день прикладываться к бутылке.

Чтобы доказать некомпетентность Хайдарова, звезда показала ведущему шоу Александру Гордону шрамы на груди. Певица до сих пор жалеет, что решилась лечь под нож ради мнимой красоты.

Фото: Кадры из телешоу «Мужское / Женское» на Первом канале
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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