Такого на шоу «Мужское / Женское» не было: Гордону показали голую грудь

Гостьей очередного выпуска программы «Мужское / Женское» стала певица Слава. Женщина рассказала о том, как последствия пластических операций довели ее до алкогольной зависимости. В подтверждение своих слов артистка продемонстрировала силиконовую грудь.

Анастасия разрыдалась в студии, рассказывая о пережитом кошмаре. После неудачной пластики груди, сделанной звездным хирургом Тимуром Хайдаровым, Сланевская начала сильно выпивать. По словам знаменитости, от операции у нее остались сильные синяки, отеки и шрамы, а на теле постоянно появлялись волдыри. Оказавшись не в силах видеть свое отражение в зеркале, Слава начала каждый день прикладываться к бутылке.

Чтобы доказать некомпетентность Хайдарова, звезда показала ведущему шоу Александру Гордону шрамы на груди. Певица до сих пор жалеет, что решилась лечь под нож ради мнимой красоты.