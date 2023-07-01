Такого мужчины недостойна: жена Винокура понравится не всем, а он прожил с ней 49 лет

Владимир Винокур — один из главных однолюбов российской эстрады. С супругой Тамарой Перваковой он счастлив почти полвека. В этом году жене юмориста исполняется 70 лет, но Винокур даже не думает смотреть на кого-то кроме любимой жены.

В молодости Тамара была балериной, но после выхода на «пенсию» она нашла свое призвание в актерском ремесле. Много лет Первакова трудилась в Театре оперетты в Москве.

Дочь Анастасия пошла по стопам матери, окончила академию хореографии в Москве и попала в труппу Большого театра. В честь 49-й годовщины свадьбы своих родителей девушка поделилась снимком, на котором запечатлены Винокур с женой на отдыхе. Судя по хештегу «шалом», знаменательную дату пара отмечает в Израиле.

Многие поклонники считают, что такой харизматичный мужчина, как Владимир Винокур, мог бы найти себе более привлекательную спутницу жизни, но для самого юмориста это не имеет значения. Рядом с женой он выглядит абсолютно довольным жизнью.