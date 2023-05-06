Такого могут не простить: Киркоров избавился от подарков фанатов

По старой доброй традиции Филипп Киркоров устроил в Кремле шоу в честь собственного дня рождения. На концерте побывало немало поклонников, и пришли они не с пустыми руками, а с подарками.

Многие фанаты принесли с собой цветы, но надеяться на то, что артист заберет их с собой, не стоило. Бывший супруг Аллы Пугачевой сразу предупредил: судьба презентов давно решена. Подаренные букеты музыкант пообещал возложить к Могиле Неизвестного Солдата.

Тем самым Киркоров решил почтить память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, и отблагодарить их за победу.

«Вот сейчас мы с сыном едем эту миссию выполнить», — отметил он в своих соцсетях.

Но благородный порыв артиста оценили не все.

Если одни поклонники с одобрением отнеслись к жесту знаменитости, то другие, напротив, не поняли поведения Киркорова. Некоторые посчитали, что исполнитель попросту избавился от подарков, а значит, поступил некрасиво по отношению к ценителям своего творчества.