Такого красавца недостойна: жена сердцееда из сериала «И все-таки я люблю» понравится не всем

Антон Хабаров из тех актеров, кто добился успеха и в театре, и в кино. Артист невероятно талантлив и потрясающе красив, поэтому на недостаток поклонников ему жаловаться не приходится.

Часто на экране звезда предстает в образе ловеласа, но в реальной жизни Хабаров не такой. Вот уже больше 20 лет он хранит верность одной женщине. Со своей будущей женой Еленой актер познакомился во времена учебы в Щепкинском училище. Для него это была любовь с первого взгляда, но сердце студентки оказалось занято.

На Хабарова Елена обратила внимание лишь после того, как рассталась со своим бойфрендом. Тогда она еще не знала, что Антон приложил к этому руку. Притворившись ее другом, он буквально развел пару. Когда актриса ссорилась со своим избранником, приятель советовал ей, как лучше помириться. На самом же деле артист делал так, чтобы конфликт лишь усугубился. Актер не скрывает того, что увел любимую у другого.

Между тем фанаты уверены, что игра не стоила свеч. Большинство из них считают, что жена сердцееда из сериала «И все-таки я люблю» недостойна такого красавца.