Такого красавца еще поискать: что скрывал Чарли Чаплин за париком и нелепыми усами

Образ Чарли Чаплина по сей день остается одним из самых узнаваемых в кино. Нелепые усы, широкие штаны и шляпа стали его визитной карточкой и неотъемлемыми атрибутами. Но мало кто знает, какой красавец скрывался под этим маскарадом.

Чаплин родился в семье эстрадных актеров. Чарльз унаследовал от матери и отца талант к перевоплощению, что и предопределило его судьбу. Свою карьеру Чаплин начал с пантомим в театре Фреда Карно и вскоре стал главным актером спектаклей. Во время гастролей по США артист решил остаться там.

Узнаваемый образ Маленького Бродяги возник совершенно случайно. Чаплина попросили загримироваться для комедии «Детские автомобильные гонки». Актер надел широкие штаны, которые подчеркивали его маленький рост, приделал нелепые усы, водрузил на голову парик и шляпу-котелок, а на ноги надел огромные ботинки.

В таком виде Чаплин и прославился на весь мир. Но в реальности он обладал безупречной аристократичной внешностью: правильные черты, серьезный вдумчивый взгляд, лощеный стиль. Однако с таким лицом он не мог и мечтать об успешной карьере, ведь у Чарльза был яркий комедийный, а не драматический талант. Поэтому красавцу пришлось перекроить внешность и превратиться в забавного бродягу в необъятных штанах. И это сработало.