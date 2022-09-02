Такого финала не ждал никто: тяжелобольного Губина вывели на чистую воду

Несколько лет назад Андрей Губин оказался в эпицентре скандала, связанного с «Фабрикой звезд». Как признавался музыкант, его оскорбила композиция «Ниже ростом только Губин», которую на проекте исполнил Антон Зацепин. Якобы строчки о его низком росте нанесли ему большую травму, с которой он не мог справиться несколько лет.

Как рассказал Игорь Николаев, громкие заявления Губина нельзя считать правдой. Дело в том, что после премьеры скандальной композиции музыкант появлялся на сцене с фабрикантами. Он даже просил вместе с Зацепиным спеть эту песню на финальном концерте сезона.

Также, как отметил композитор в YouTube-шоу «Фабрика с Яной Чу», изначально композиция была не об Андрее Губине, а об Антоне Зацепине. Именно он не может похвастаться высоким ростом, но не комплексует из-за этого, так как его чувства к избраннице намного сильнее.