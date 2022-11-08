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Такого фанаты точно не ждали: Киркоров в прозрачном трико опозорился на концерте

8 ноября 2022 17:15
Такого фанаты точно не ждали: Киркоров в прозрачном трико опозорился на концерте

Музыкант показал себя во всей красе.

Филипп Киркоров любит блистать на сцене в роскошных нарядах, на которые готов спускать миллионы. Стразы и перья — лучшие друзья артиста: без них не обходится ни одно его выступление. Каково же было удивление поклонников, когда на концерте в Казахстане музыкант вдруг засветился в неглиже.

Экс-супруг Аллы Пугачевой примерил на себя трико из полупрозрачной ткани, имитирующей татуировки. При этом исполнитель то и дело прикрывал интимные места руками: казалось, что, будучи практически обнаженным, он и сам чувствует себя весьма неловко.

Зрители же решили, что певец, которому, по их мнению, следовало скрывать недостатки фигуры, опозорился перед всеми.

Такого фанаты точно не ждали: Киркоров в прозрачном трико опозорился на концерте

«Филя уже не тот», «Почему Филипп выкатил свой сытый живот на тонких ножках. Неужели приличных брюк не нашлось?», «Божечки, какой же он тошнотворный», — пишут в Сети.

Фото: Global Look Press, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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