Такого фанаты точно не ждали: Киркоров в прозрачном трико опозорился на концерте
Музыкант показал себя во всей красе.
Филипп Киркоров любит блистать на сцене в роскошных нарядах, на которые готов спускать миллионы. Стразы и перья — лучшие друзья артиста: без них не обходится ни одно его выступление. Каково же было удивление поклонников, когда на концерте в Казахстане музыкант вдруг засветился в неглиже.
Экс-супруг Аллы Пугачевой примерил на себя трико из полупрозрачной ткани, имитирующей татуировки. При этом исполнитель то и дело прикрывал интимные места руками: казалось, что, будучи практически обнаженным, он и сам чувствует себя весьма неловко.
Зрители же решили, что певец, которому, по их мнению, следовало скрывать недостатки фигуры, опозорился перед всеми.
«Филя уже не тот», «Почему Филипп выкатил свой сытый живот на тонких ножках. Неужели приличных брюк не нашлось?», «Божечки, какой же он тошнотворный», — пишут в Сети.