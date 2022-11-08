Такого фанаты точно не ждали: Киркоров в прозрачном трико опозорился на концерте

Филипп Киркоров любит блистать на сцене в роскошных нарядах, на которые готов спускать миллионы. Стразы и перья — лучшие друзья артиста: без них не обходится ни одно его выступление. Каково же было удивление поклонников, когда на концерте в Казахстане музыкант вдруг засветился в неглиже.

Экс-супруг Аллы Пугачевой примерил на себя трико из полупрозрачной ткани, имитирующей татуировки. При этом исполнитель то и дело прикрывал интимные места руками: казалось, что, будучи практически обнаженным, он и сам чувствует себя весьма неловко.

Зрители же решили, что певец, которому, по их мнению, следовало скрывать недостатки фигуры, опозорился перед всеми.