Такого для Миледи не желал никто: как сейчас живет неизлечимо больная Маргарита Терехова

Маргарита Терехова считалась одной из самых ярких и красивых актрис СССР. Именно она воплотила образ Миледи в ленте «Д’Артаньян и три мушкетера», а одной из самых запоминающихся ролей в ее карьере стало появление в драме Андрея Тарковского «Зеркало». Однако вот уже несколько лет актриса не появляется ни в кино, ни на театральной сцене. Как оказалось, легенда экрана страдает от болезни Альцгеймера.

По словам ее дочери Анны Тереховой, сейчас мама чувствует себя хорошо. Она старается общаться и даже смотрит телевизор, но только трансляции театральных постановок, чтобы наблюдать за игрой своих коллег.

«Многое понимает, у нее осознанный взгляд. Отвечает на вопросы, хоть и односложно», — рассказывает дочь знаменитости в беседе с «Комсомольской правдой ».

Как отмечает Анна, ее мать поддерживают не только близкие, но и бывшие коллеги. Например, они получают поддержку от театра им. Моссовета, где актриса служила несколько десятилетий, и от фонда «Артист».