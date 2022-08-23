Такого даже от него не ждали: скандальный факт из биографии сына Яковлевой предали огласке
Звездный наследник подверг себя серьезной опасности.
Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных известен своими провокационными выходками. Около 80 процентов тела звездного наследника покрыто татуировками. Кроме того, он всерьез занимается бодибилдингом и часто демонстрирует поклонникам свои накачанные мышцы.
А вот с карьерой у Шальных не сложилось. Денис пробовал пойти по стопам матери, однако закрепиться в киноиндустрии ему так и не удалось. Тогда звездный наследник решил стать музыкантом, но и тут не обошлось без неприятностей.
Во время одной из репетиций Шальных серьезно повредил руку, из-за чего ему потребовалась срочная операция. Тогда сын Яковлевой вновь отличился. Такого от спортсмена не ожидали, ведь он попросил, чтобы в операционной рядом с ним находился его любимый кот.
Как оказалось, несмотря на свою брутальную внешность, Денис неравнодушен к животным. В социальных сетях звездный наследник нередко призывает поклонников быть более внимательными и чуткими по отношению к своим питомцам.