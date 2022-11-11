Такого даже Меган Маркл не позволяла: Кейт Миддлтон припомнили постыдное прошлое

Кейт Миддлтон — принцесса Уэльская, примерная мать троих детей, жена будущего короля Великобритании принца Уильяма. Но так было далеко не всегда. Это сегодня монаршую особу часто ставят в пример оскандалившейся Меган Маркл. Между тем ее прошлое оказалось куда более бурным, чем у герцогини Сассекской.

Если бывшая американская актриса грешна лишь тем, что участвовала в низкопробном шоу, в котором показывалась на публике в купальнике, то Миддлтон могла позволить себе куда больше. Например, будучи студенткой, Кейт жила сразу с двумя мужчинами — Уильямом и их общим близким другом.

«Бегала топлес, зажигала», — поведала о былых заслугах принцессы психолог Вероника Степанова.

Отметим, что от привычки оголять грудь жена Уильяма так и не отказалась. Однажды во время отдыха в Провансе Миддлтон решила принять солнечные ванны, отказавшись при этом от верхней части бикини. Тогда она попалась на глаза пронырливому фотографу, которому удалось сделать снимки, послужившие причиной для громкого скандала.