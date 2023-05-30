Такого даже «Дом-2» не видел: что творит Глеб Клубничка с молоденькой женой

На днях звезда «Дома-2» Глеб Жемчугов по прозвищу Клубничка ошарашил даже видавших виды поклонников. Он поделился роликом, на котором предстал со своей прекрасной избранницей Настей Роинашвили.

Супруга Глеба моложе на 14 лет. Они закрутили роман на проекте «Дом-2», где и планировали сыграть свадьбу. Однако в момент «икс» торжество отменили по вине Клубнички. Тогда многие даже обрадовались за Настю и понадеялись, что она уйдет от непутевого спутника. Но не тут-то было.

Роинашвили простила Глеба и дала ему второй шанс. Влюбленные покинули телепроект и вскоре сыграли скромную свадьбу. Сегодня они живут на берегу моря и выглядят вполне счастливыми. А совсем недавно Глеб выложил откровенное видео, на котором продемонстрировал всю свою любовь к жене. На ролике Жемчугов прижимает Настю что есть силы и страстно целует ее. Такого «шоу» не видел даже скандальный «Дом-2», ведь Глеб едва не сломал возлюбленную от переизбытка чувств.

Подписчики Клубнички не скрыли своего ужаса от увиденного: «Перебор, неприятно смотреть. Стыдно стало мне за вас, даже досмотреть не смогла», «Это просто ужастик», «Как мама Насти на это все смотрит?», «Это не любовь, а пошлость и дикость».