«Такого быть не могло»: Поргина при всех подняла на смех лживые откровения Польских

Актриса Галина Польских выступила с откровенным признанием о том, что могла попасть в труппу МХАТа, однако этому помешал Олег Ефремов. По уверению артистки, тот поставил перед ней невыполнимые условия.

Звезда отметила, что если бы согласилась на требования Ефремова, то в течение двух лет была бы вынуждена жить без зарплаты. По уверению Польских, режиссер хотел, чтобы она отказалась от съемок в кино в пользу репетиций в театре, после чего с ней вышел бы первый спектакль. Пойти на такое знаменитость, которой нужно было содержать детей, не могла.

Однако словам звезды не поверила ее коллега, актриса Людмила Поргина. Вдова Караченцова при всех подняла на смех лживые откровения Польских.

«Такого быть не могло», — подчеркнула артистка в беседе с порталом «Городовой».

Также она уточнила, что всех актеров, которых брали в труппу театра, сразу «ставили на зарплату».