Такого бы в СССР не допустили: новая Алиса Селезнева шокировала зрителей

Почти каждый год на экраны по всему миру выходят ремейки ранее популярных фильмов. В стороне не остались и представители российского кинематографа, которые захотели еще раз экранизировать повесть Кира Булычева «Сто лет тому вперед».

В советские времена по сюжету фантастического рассказа была снята семейная картина «Гостья из будущего». Она пользовалась невероятной популярностью среди зрителей и особенно сильно понравилась детям. Такой успех трудно будет повторить, и кажется, что новый фильм совсем не пытается приблизиться к этой цели.

Россиян шокировал даже трейлер, из которого стало ясно, что в картине ведущие роли достались взрослым актерам. В советское время киноработники не позволяли себе так кардинально изменять повесть знаменитого фантаста, а в фильме снимались дети. Поэтому современным зрителям остается лишь надеяться на лучшее.