Такое возможно только в СССР: космонавт Владимир Комаров женился на девушке «по фото»

С появлением соцсетей и различных приложений для знакомств люди стали проще относиться к построению отношений. Мужчины реже совершают подвиги ради женщин, которые им понравились. Но в советские времена все было иначе, и юноши знали, как красиво нужно ухаживать за девушкой.

Именно так Владимир Комаров и смог завоевать сердце своей супруги.

Он увидел ее снимок на витрине фотоателье и стал действовать как настоящий детектив. Будущий космонавт узнал, где учится красавица, и в конце концов встретил таинственную незнакомку. Девушка по имени Валентина не смогла устоять перед таким смелым и решительным юношей. К тому же вместо цветов он дарил вкусный шоколад, который тогда был дефицитным товаром.

Всего через полгода пара узаконила свои отношения. В этом крепком союзе родился сын Евгений, а через 8 лет появилась дочь Ирина.