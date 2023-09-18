Такое возможно только на МКС: российский космонавт показал, как ему приходится умываться

На борту Международной космической станции людям приходится сталкиваться со множеством трудностей, в том числе и в самых банальных процессах — например, при умывании. Константин Борисов рассказал, как следят за гигиеной в космосе.

Всем известно, что за пределами планеты с ее гравитацией жидкости ведут себя иначе. Но на практике они вовсе не собираются в шарики и не летают повсюду, как это показывали в многочисленных мультфильмах.

Воду для умывания и других нужд астронавты хранят в герметичных пакетах, чтобы она не попала в электронные приборы и не вызвала замыкание. Но если выдавить из пакета немного жидкости и нанести ее на лицо, она так и остается коже. Главное — не делать при этом резких движений. Затем воду растирают по коже, а излишки удаляют полотенцем. Конечно, мелкие капельки при этом попадают на панели, но они не опасны, так как очень быстро испаряются.