Такое варенье готовила Пушкину няня: уникальный рецепт отыскали в наши дни

На лакомство придется потратить не один день.

Няня Александра Пушкина в молодости приучила будущего поэта к простой и народной пище. Она регулярно угощала его своими любимыми рецептами, но больше всего литератор полюбил варенье из крыжовника.

Для повторения рецепта нужно взять не только сам крыжовник, но и шпинат, вишневые листья, щавель, сахар, а также воду и водку. Сначала нужно очистить ягоды и сложить их в горшок, прокладывая слои вишневыми листьями, шавелем и шпинатом. Заполненный горшок залить водкой и поставить в теплую печь.

На второй день достать горшок, перелить массу в холодную воду со льдом, вскипятить пять раз, перемешивая ягоды. После высушить ягоды на решете, а потом варить из смеси сироп с добавлением сахара и воды.

И готовое варенье, как утверждают кулинары, прекрасно подойдет для блинов, оладьев, сырников или любых других сладких блюд.