Такое в страшном сне не привидится: у американцев была своя Мордюкова

Легенда отечественного кинематографа Нонна Мордюкова всегда считалась воплощением настоящей русской женщины. Кроме того, она обладала такой яркой харизмой, что абсолютно никто не мог пройти мимо нее. И на съемочной площадке, и в жизни она всегда была в центре внимания, всегда была душой компании.

Нонна Викторовна родилась в маленьком селе Краснодарского края и с детства мечтала стать артисткой, такой же великой, как в свое время была Любовь Орлова. Повзрослев, она отправилась покорять столицу и с первого раза поступила в театральный вуз. И довольно быстро поняла, что ее призвание не театр, а кинематограф. Дальше было бессчетное количество ролей, успех, признание и всенародная любовь.

Недавно в Сети появилась статья, в которой Нонну Мордюкову сравнивают с западной актрисой Патрицией Рутледж. Известно, что она родилась и выросла в Англии. После школы поступила в колледж и отучилась по направлению «Английский язык и литература». Именно там ее убедили попробовать себя в актерстве. Что впоследствии и определило ее путь. Однако, как бы ни была талантлива Патриция, в высшей степени странно было бы сравнивать ее с легендарной Нонной Мордюковой.