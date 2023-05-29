Такое в фильме не показали: Крамаров оконфузился во время съемок «Большой перемены»

Актер понятия не имел, на что подписался.

Савелий Крамаров надолго запомнил работу над фильмом «Большая перемена». Актер попал в неловкую ситуацию — и все из-за своих коллегу по цеху.

О том, как звезда экрана оконфузился во время съемок, рассказала Наталья Гвоздикова. Актриса вместе с Ниной Масловой оригинально разыграла доверчивого Крамарова.

Артистки увидели, как из кармана Савелия Викторовича выпало несколько купюр, а он не заметил этого. Тогда они подобрали деньги, ничего не сказав их владельцу.

Когда в перерыве съемочная группа отправилась в столовую на обед, то Маслова и Гвоздикова захотели угостить артиста. Поначалу тот отказывался, но в итоге согласился, не зная, что угощение не будет для него бесплатным.

По воспоминаниям Гвоздиковой, когда актер понял, что его обед был куплен на потерянные им же деньги, то «поворчал», но шутку оценил.