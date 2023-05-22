Такое стыдно матери показать: «бедная Настя» рыдала после каждого дубля

Историческая теленовелла «Бедная Настя» сделала Елену Корикову любимицей россиян. Исполнительница главной роли свела с ума всю мужскую аудиторию своей утонченной сексуальностью. На пике славы Корикова захотела сняться в откровенном и волнующем клипе группы «Винтаж» на песню «Плохая девочка». Однако звезда не раз пожалела о своем решении.

Когда Елена прочла сценарий клипа, она не сразу поняла, что именно будет твориться в кадре, но все же дала свое согласие. Актриса колебалась и поначалу не хотела ехать на эти сомнительные съемки. В первый рабочий день она даже заперлась у себя. Участникам группы «Винтаж» пришлось силой выводить актрису на площадку.

На этом проблемы не кончились. Елена плакала после каждого отснятого дубля. Об этом журналистам «Муз-ТВ» откровенно рассказала Анна Плетнева: «Она говорила: „Что скажет моя мама, когда клип выйдет?“».

Несмотря на всепоглощающий стыд перед родительницей, Корикова включилась в работу и блестяще справилась с задачей. Когда клип «взорвал» всю страну, в шоке была и сама актриса, и участники группы «Винтаж». Это пикантное видео до сих пор собирает миллионные просмотры и будоражит воображение зрителей.