Такое смотреть стыдно: одна роль обернулась для Высоцкого сделкой с совестью

Актер не был в восторге от самого себя.

Владимир Высоцкий сумел построить головокружительную карьеру в кино. Однако в его фильмографии есть роль, за которую было стыдно не только ему, но и зрителям.

В разгар 60-х Владимир Семенович переживал не лучшие времена. В кино его не приглашали, а денег хватало только на еду. Друг Высоцкого Левон Кочарян решил ему помочь и предложил его кандидатуру Эдмонду Кеосаяну, снимавшему фильм «Стряпуха».

Режиссер не хотел брать артиста в свой проект, ведь тот славился как скандалист и любитель спиртного. Но все-таки Кеосаян дал ему роль Андрея Пчелки на свой страх и риск. Опасения режиссера оправдались — Высоцкий не был паинькой и устроил драку прямо на съемках.

Актер и сам не был в восторге от этой работы, ведь ради роли и денег он пошел против совести. Владимир Семенович перекрасил свои темные волосы в блонд и буквально плевался от самого себя — зрелище и впрямь необычное. После съемок артист даже не хотел озвучивать своего героя. За него это сделал сам Кеосаян, а песни исполнил солист хора. Высоцкий же предпочел забыть об этой работе как можно скорее.