Такое скрыть невозможно: как выглядит фигура Анастасии Волочковой в реальности (фото)

Анастасия Волочкова не устает обвинять хейтеров в зависти ее молодости, сексуальности и красоте. Балерина уверена, что рядом с ней мечтает оказаться любой мужчина, и не перестает наполнять Сеть снимками, на которых демонстрирует идеальную, по ее мнению, фигуру.

Многие же уверены: фантазии звезды не имеют с реальностью ничего общего. Критики отмечают, что Волочкова попросту отказывается замечать свои многочисленные изъяны. Однако от окружающих такое скрыть невозможно.

В микроблоге танцовщицы появилось очередное фото, которым Анастасия выставила напоказ все свои недостатки. Мини-платье «лапша» обнажило жилистые ноги артистки и акцентировало внимание на ее широких плечах и выпирающем животике.

В комментариях знаменитость подняли на смех и призвали срочно сменить гардероб, чтобы впредь не наводить ужас на интернет-пользователей. «Наймите уже себе стилиста», «Не женщина, а кобыла», — подметили фолловеры.