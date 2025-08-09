Такое сейчас и представить нельзя: актеры, которые почти сыграли культовых персонажей в хитовых фильмах

Роза из «Титаника» и Серена ван дер Вудсен могли бы быть совсем другими.

Процесс отбора актеров на роли в том или ином голливудском фильме или сериале — штука далеко не всегда предсказуемая. На результат кастинга влияют совершенно разные факторы, а выбыть из проекта актер может буквально в последний момент — тогда приходится срочно искать замену, которая в итоге оказывается куда более удачным решением.

В других случаях, однако, режиссерам и директорам по кастингу понять такие вещи помогает интуиция, а потому более подходящего кандидата они видят сразу. В этой подборке рассказываем об актерах, которые пробивались на роли культовых персонажей, но в фильмы в итоге так и не попали.

Румер Уиллис — Серена ван дер Вудсен, «Сплетница» (2007 — 2012)

Дочь актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса, Румер Уиллис была одной из главных претенденток на роль Серены в «Сплетнице» — богатой наследницы, которую буквально преследует драма.

Роль в итоге досталась Блейк Лайвли, а съемочная команда об этом ни разу не пожалела — по словам директора по кастингу, Лайвли, как и основная часть актерского состава, в то время была не так известна, но при этом смогла точно уловить всю суть идеи и вывезти на себе все шоу.

Эмилия Кларк — Анастейша Стил, «Пятьдесят оттенков серого» (2015)

Роль Дейенерис Таргариен в «Игре престолов» сделала Эмилию Кларк одной из главных звезд Голливуда, но в то же время принесла и немало проблем.

Сама актриса рассказывала, что отказалась от предложения сыграть Анастейшу Стил в «Пятидесяти оттенках серого» просто потому, что в фильме было слишком много эротических сцен — а Кларк, в свою очередь, уже не могла выслушивать бесконечные вопросы по поводу обнаженных сцен в «Игре престолов» с ее участием. В итоге роль ушла Дакоте Джонсон.

Клэр Дэйнс и Гвинет Пэлтроу — Роза Дьюитт Бьюкейтер, «Титаник» (1997)

Незадолго до начала съемок «Титаника» Клэр Дэйнс снялась вместе с Леонардо ДиКаприо в «Ромео + Джульетте» — тогда же обоим якобы поступило предложение сыграть вместе и в «Титанике».

Дэйнс в итоге отказалась, потому что чувствовала, что роль станет для нее большим испытанием, а Гвинет Пэлтроу, в свою очередь, даже дошла до финального этапа кастинга на роль Розы — по словам актрисы, она была одной из двух кандидаток-фавориток (вместе с Кейт Уинслет, которой и ушла роль).

Джордж Клуни и Пол Ньюман — Ноа Кэлхаун, «Дневник памяти» (2004)

Сейчас романтическую драму невозможно представить себе без присутствия Райана Гослинга в ней, но когда-то на его место действительно претендовал не кто иной, как Джордж Клуни. Последний собирался сыграть молодую версию Ноа, а Пол Ньюман — его же в старости.

Незадолго до начала съемок Клуни внезапно передумал сниматься: все потому, что накануне он посмотрел несколько фильмов с Ньюманом и окончательно убедился в том, что не сможет играть его же персонажа — по его мнению, настолько сильно они были непохожи. В итоге ни тот, ни другой в «Дневнике памяти» так и не сыграли.

Джек Николсон — Майкл Корлеоне, «Крестный отец» (1972)

Культовая криминальная драма стала такой не только благодаря исполнителю главной роли Марлону Брандо, но и сыгравшему его экранного сына Аль Пачино. На роль всерьез рассматривали и не менее культового Джека Николсона, но тот сам отказался, будучи уверенным в том, что итальянцев должны играть итальянцы.

По словам Николсона, именно Пачино смог воплотить тот образ, который был нужен Копполе.

Сейчас, конечно, представить кого-то более подходящего на роль практически невозможно, а вот в других фильмах неудачный кастинг как раз-таки испортил вообще все — о некоторых таких проектах можно почитать в нашей подборке.