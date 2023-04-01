Такое роте солдат не под силу: один взгляд на обед хрупкой японки ужаснет каждого (фото)

Все люди обожают вкусно и плотно поесть. Но в этом «мастерстве» может обставить любого хрупкая японка Юка Киношита — при виде ее ежедневного рациона упадет в обморок даже сумоист.

Девушка может легко справиться с сотней ломтиков хлеба с джемом или четырьмя огромными ведрами курицы. На завтрак Юка съедает три килограмма вареного риса с жареным мясом и яйцами.

Своими достижениями Киношита делится в Сети на своем канале, который девушка назвала «Обжорство». На одном из роликов Юки съедает сотню наггетсов за один присест. Девушка вообще обожает фастфуд, без которого не может прожить и дня.

Весь секрет, по словам Юки, в особом строении желудка — он способен расширяться и заполнять «пробелы» в ее организме. Поэтому у девушки такой неуемный, почти зверский аппетит, которому позавидует рота солдат.

Саму Киношиту эта особенность ничуть не смущает, ведь она обожает вкусно поесть, да еще и перед миллионами зрителей. Самое странное и интересное, что девушка совсем не толстеет от такого рациона.