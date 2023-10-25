Такое раскрывают на исповеди: методы заработка Волочковой в России считают аморальными

Анастасия Волочкова всегда с гордостью демонстрирует роскошный образ жизни. Она отдыхает на лучших курортах мира, позволяет себе крупные покупки, а ее особняк вызывает зависть у обычных россиян.

Звезда заявляет, что ее расходы в месяц составляют около 1 млн рублей. Хейтеры удивляются, откуда экс-балерина берет такие деньги, ведь она уже давно не выступает на большой сцене. Оказалось, что некоторые методы заработка артистки могут считаться даже сомнительными.

Продюсер Евгений Морозов считает, что основную часть доходов Волочкова получает не со своих спектаклей. Постановки балерины эксперт назвал нерентабельными. По его мнению, артистку нельзя назвать кассовой звездой, поэтому подчас билеты распространяются даже бесплатно. Кроме того, некоторые из этих выступлений откровенно благотворительные.

Но чтобы их организовать, балерине приходится идти на крайние меры. Волочкова оказалась мастерицей по обольщению региональных спонсоров. Артистка легко соглашается на общение с зажиточными мужчинами за 50, которые потом охотно делают инвестиции в нее и в ее бизнес.

«Она отлично договаривается с миллиардерами. Слышал, что артистка неоднократно соглашалась на ужин со спонсорами своих постановок», — приводит слова Морозова «КП».

По некоторым данным, в среднем Волочкова просит от олигархов до 10 млн рублей. И эти средства как раз и позволяют ей вести безбедную жизнь.