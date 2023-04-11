Такое придумать невозможно: кто стал прообразом семейной пары из культовой комедии 90-х

Сюжеты некоторых комедий основаны на реальных событиях. Яркий тому пример — культовый фильм «Я люблю тебя до смерти», щедро сдобренный черным юмором. Кто же вдохновил создателей картины?

За основу сюжета была взята история Энтони и Фрэнсис Тото, произошедшая в 80-е годы. Супруга узнала, что муж не хранил ей верность, и решила с ним расправиться. Фрэнсис не стала закатывать скандал и выставлять мужа за дверь. Женщина понимала, что расставание даст Энтони вожделенную свободу, а ее саму общество заклеймит брошенной и никому не нужной. Эта перспектива ее не устраивала, поэтому Фрэнсис решила убить мужа. Тото сначала пыталась его отравить. Супруг попал в больницу, но его быстро поставили на ноги. Во второй раз Фрэнсис хотела взорвать его машину, однако устройство не сработало.

В третий раз оскорбленная супруга обратилась к подросткам, чтобы они избили прелюбодея до смерти, но тот выжил. Провалилась и четвертая попытка — после ударов битой Энтони опять оправился. В пятый раз Фрэнсис вылила в еду супруга снотворное, и в спящего мужчину выстрелили нанятые женой подростки. Удивительно, но Энтони снова выжил. А вот Фрэнсис угодила в тюрьму за попытку убийства.

Дальше произошло невероятное. Супруг не только простил жену, но и добился ее досрочного освобождения. Он осознал свои ошибки и наладил отношения с Фрэнсис. В этом году чета Тото отпраздновала 57-летие совместной жизни.