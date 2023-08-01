Такое показывать нельзя: о темной стороне Хюррем-султан предпочли умолчать в «Великолепном веке»

Роксолана, более известная как Хюррем-султан, стала настоящим культурным феноменом после выхода на экраны сериала «Великолепный век». Миллионы поклонников с упоением наблюдали за ее историей, а после читали научно-популярные статьи о возлюбленной султана Сулеймана. При этом далеко не все зрители догадывались, что их любимое шоу скрыло жестокую правду о Хюррем-султан.

Так, после казни шехзаде Мустафы в империи наступило смутное и очень жестокое время. Граждане были очень возмущены смертью любимого наследника престола, поэтому не только высказывали свое недовольство в частных беседах, но и устраивали бунты. И Хюррем, чтобы сохранить власть, начала вводить весьма жестокие меры.

Тысячи мужчин, независимо от возраста, становились евнухами. Из домов их забирали солдаты и после операции отправляли следить за гаремом, чтобы пресечь любую возможность бунта. Тех людей, которые осмеливались выступать против официальной политики, пытали. Причем, как утверждают историки, именно Хюррем придумывала изощренные наказания для бунтовщиков и их близких.

Создатели сериала решили не показывать темную сторону главной женщины в жизни султана Сулеймана. Они предпочли сохранить ее репутацию, ведь если бы они рассказали всю правду, то у Хюррем вряд ли бы остались поклонники.