Такое под силу не каждому человеку: на что пошла Симонова ради съемок в «Афоне»

Работа в фильме была для нее настоящим испытанием.

В лирической комедии Георгия Данелии «Афоня» Евгения Симонова сыграла медсестру Катю, возлюбленную главного героя. Зрителям пришлась по нраву роль артистки, и они не догадывались, на какие жертвы звезда экрана пошла ради этой роли.

Дело в том, что перед съемками Симонова подписала контракт с другой студией на новый проект. Поэтому она должна была торопиться, чтобы вовремя оказаться на следующей съемочной площадке. И Данелия пошел на эти условия: все сцены с артисткой сняли за трое суток.

Такая спешка сильно повлияла на график Симоновой. Все это время ей не удавалось полноценно поспать, а отдыхала она лишь по 20-30 минут каждый день в машине, когда съемочная группа переезжала с место на место.

Несмотря на сложности, артистке все равно удалось справиться со своей ролью. Уже не одно поколение зрителей хвалит игру Симоновой и даже не представляет, насколько тяжело артистке далась эта работа.