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Такое по телевизору не рассказывают: внук Пугачевой выдал интимный секрет супруги

4 декабря 2022 09:30
Такое по телевизору не рассказывают: внук Пугачевой выдал интимный секрет супруги

Звездный наследник оказался галантным кавалером.

Никита Пресняков, сын артистов Владимира Преснякова Кристины Орбакайте, не сразу обрел свое личное счастье. Молодой человек 4 года жил вместе с красоткой Аидой Калиевой, однако отношения пары зашли в тупик.

Избранницей певца стала Алена Краснова. Долгое время девушка не реагировала на ухаживания звездного парня, однако однажды лед все-таки тронулся. Когда влюбленные познакомились, девушке было всего 17 лет, поэтому 23-летний Пресняков не торопил модель.

Первая близость пары произошла только через два года – признался артист в программе «Секрет на миллион».

«У нас с Аленой первый раз все случилось спланировано, аккуратно и романтично. Алена очень переживала», – поделился Никита Пресняков.

Такое по телевизору не рассказывают: внук Пугачевой выдал интимный секрет супруги
Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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