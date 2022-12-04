Такое по телевизору не рассказывают: внук Пугачевой выдал интимный секрет супруги

Никита Пресняков, сын артистов Владимира Преснякова Кристины Орбакайте, не сразу обрел свое личное счастье. Молодой человек 4 года жил вместе с красоткой Аидой Калиевой, однако отношения пары зашли в тупик.

Избранницей певца стала Алена Краснова. Долгое время девушка не реагировала на ухаживания звездного парня, однако однажды лед все-таки тронулся. Когда влюбленные познакомились, девушке было всего 17 лет, поэтому 23-летний Пресняков не торопил модель.

Первая близость пары произошла только через два года – признался артист в программе «Секрет на миллион».