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Такое никто не мог предугадать: Добронравов раскрыл истинное отношение к «Сватам»

15 октября 2023 15:00
Такое никто не мог предугадать: Добронравов раскрыл истинное отношение к «Сватам»

Роль деревенского балагура не вдохновляет артиста.

Сериал «Сваты» вышел на экраны в 2008 году. Успешная картина стала новым витком карьеры сразу для нескольких актеров. Федор Добронравов уже был известен зрителям благодаря проектам «6 кадров» и «Кадетство», однако всероссийскую популярность ему принесла роль острого на язык Ивана Степановича Будько.

Любитель шуток и подколов, его герой обаял абсолютно всех. Кажется, и сам Добронравов должен с любовью относиться к персонажу, который сделал его настоящей звездой. Однако актриса Олеся Железняк, сыгравшая Ларису, рассказала, что ее коллеге давно не по душе изображать весельчака на экране.

По словам Железняк, Федор Добронравов решил двигаться дальше — к новым творческим вершинам.

«Федя даже сказал, что, наверное, хватит. „Сваты“ нам надоели, много сняли», — цитирует артистку издание «Комсомольская правда».

Фото: кадр из сериала "Сваты" (2008-2021), Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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