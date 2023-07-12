Такое недопустимо: сестра Фриске отличилась на могиле покойной певицы

Скандалы вокруг Жанны Фриске не думают утихать даже после ее смерти. На этот раз публику огорошила родная сестра покойной певицы. В день рождения экс-солистки группы «Блестящие» Наталья пришла на кладбище и устроила такое, что у россиян волосы встали дыбом.

Чтобы почтить память скончавшейся от глиобластомы звезды, Фриске принесла на могилу ее портрет, написанный на заказ. В социальных сетях Наталья подметила, что уже во второй раз заказала изображение сестры, и не забыла указать контакты художника. Интернет-пользователи посчитали такое поведение недопустимым, решив, что блогер, оказавшись на кладбище, попыталась заработать на своем горе.

Многие набросились на Наталью с жестокой травлей: «Дно пробито», «Головой вообще не думает». Однако знаменитость сделала вид, что ничего страшного не случилось, и не посчитала нужным объяснять свой поступок.