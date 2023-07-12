Такое недопустимо: сестра Фриске отличилась на могиле покойной певицы
От такого позора отмываться придется долго.
Скандалы вокруг Жанны Фриске не думают утихать даже после ее смерти. На этот раз публику огорошила родная сестра покойной певицы. В день рождения экс-солистки группы «Блестящие» Наталья пришла на кладбище и устроила такое, что у россиян волосы встали дыбом.
Чтобы почтить память скончавшейся от глиобластомы звезды, Фриске принесла на могилу ее портрет, написанный на заказ. В социальных сетях Наталья подметила, что уже во второй раз заказала изображение сестры, и не забыла указать контакты художника. Интернет-пользователи посчитали такое поведение недопустимым, решив, что блогер, оказавшись на кладбище, попыталась заработать на своем горе.
Многие набросились на Наталью с жестокой травлей: «Дно пробито», «Головой вообще не думает». Однако знаменитость сделала вид, что ничего страшного не случилось, и не посчитала нужным объяснять свой поступок.