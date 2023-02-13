Такое не забывается: эту крылатую фразу из «Ликвидации» россияне боятся с детства

Детективный сериал «Ликвидация» Сергея Урсуляка вошел в разряд культовых сразу после выхода. Главной «изюминкой» картины стали меткие и смешные фразы, быстро ушедшие в народ. Но от некоторых из них многим зрителям становится не по себе. И вот почему.

Речь идет о словах главного героя Давида Гоцмана: «И не делай мне невинность на лице!» Не меньше пугает его же реплика: «Я очень выясню!» Что же с ними не так? Наверняка многие россияне слышали нечто подобное от своих матерей еще в раннем детстве после того, как что-то натворили. Но проницательных взрослых невинным выражением лица пронять не удастся, ведь силы неравны. Конечно, о таких стрессовых эпизодах из детства забыть невозможно.

Сериал «Ликвидация» запомнился не только как кладезь остроумных цитат, но и как остросюжетная история, полная драматических событий. Сюжет грамотно вплетает в себя как реальные факты, так и художественный вымысел, чем и подкупил зрителей. Даже спустя годы «Ликвидация» не сдает свои позиции и остается любимым сериалом у многих россиян.