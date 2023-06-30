Такое не простили бы и Кобзону: Бузова избавилась от подарков фанатов

Актеры и певцы зачастую воспринимают любовь фанатов как должное, а иногда и попросту разбрасываются полученными от них подарками. И чем больше армия фанатов, тем меньше ее ценит зазвездившийся артист. В Сеть попала информация о том, что делает Ольга Бузова с подаренными ей цветами.

Telegram-канал «НеМалахов» рассказал, что Бузова не оставляет себе огромные букеты, которыми ее во время концертов одаривают поклонники и поклонницы. Все полученные Ольгой цветы собирают ее помощники и отвозят в храм — так распорядилась сама певица. Возможно, в ее доме просто не остается места для такого количества подарков?

Но делиться любовью и вниманием слушателей Бузова тоже не намерена. Ее помощникам, оказывается, категорически запрещено говорить с ней о других артистах. Кажется, Ольга считает себя единственной звездой, которая может быть достойна упоминания.