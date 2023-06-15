Такое не простила бы даже Диана: принц Гарри опорочил мать на всю Британию

Принц Гарри не перестает шокировать общественность провокационными заявлениями. Недавно младший наследник леди Ди признался, что долгое время не верил в родство с отцом Карлом III.

Несколько лет назад ходили упорные слухи, что Гарри является сыном королевского конюха Джеймса Хьюитта. Их внешнее сходство было очевидно: одинаковый цвет глаз, рыжие волосы, веснушки, идентичная форма носа.

Принц признался, что верил этим грязным слухам долгие годы. Все эти истории нанесли Гарри психологический вред. Такое откровение ему не простила бы даже мать, ведь своим заявлением он опозорил ее на всю Британию, уличив в неверности. Впрочем, у принцессы Дианы действительно был роман с Хьюиттом, но уже после рождения Гарри.

Отношения между леди Ди и Джеймсом развивались бурно и стремительно, однако закончились. Об этой интрижке знал и Карл III, но не придавал ей особого значения. У сына Елизаветы II был роман с Камиллой, которая впоследствии стала его женой и королевой-консортом.