Такое не простил даже жене: выходка Кейт Миддлтон вывела Карла III из себя

На первый взгляд может показаться, что сегодня главными скандалистами в королевской семье являются принц Гарри и Меган Маркл. Однако главной угрозой действующего монарха считают супругу его старшего сына.

Именно Кейт Миддлтон позволяет себе то, на что в свое время могла решиться только леди Ди. Новая королева людских сердец на прошедшей коронации затмила виновника торжества. Она появилась в роскошном наряде с изысканной вышивкой и драгоценными украшениями. Этот образ обсуждали даже больше, чем саму церемонию.

Помимо этого, жена наследника престола опоздала на знаковое мероприятие и позволила себе не поклониться Камилле. Подобные выходки Карл III не прощал даже своей первой супруге, поэтому в его отношениях с Кейт явно будет наблюдаться разлад. Впрочем, среди чопорных британцев поведение новой принцессы Уэльской не вызывает осуждения.