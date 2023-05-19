Такое не прощают: за что принца из «Старой, старой сказки» вынудили копать могилы

Виктор Перевалов стал звездой в раннем возрасте. В детстве он снялся в картине «Марья-искусница», где сыграл Иванушку. Затем последовали и другие работы, а самой яркой ролью был принц из «Старой, старой сказки». Увы, лихой карьерный старт не гарантировал Перевалову вечную славу.

После 30 лет актер почти не снимался в кино. Он повзрослел, однако его лицо оставалось детским — такой типаж не был востребован. Из-за этого артист пристрастился к алкоголю. Перевалов утратил всякое чувство меры и погряз в этой пагубной привычке. Кроме того, артист начал играть в азартные игры, но фортуна никогда не была на его стороне.

Кинематограф не простил Виктору Порфирьевичу этих грехов. За годы, пока актер не снимался, о нем распространились самые дикие слухи: Перевалов умер, спился, лежит в психлечебнице... Поэтому коллеги и режиссеры не были готовы работать с человеком с такой репутацией.

Вот Перевалову и приходилось выживать. Однажды актера заставили рыть могилы, когда он поехал на подработку. Но об этом случае он вспоминал без тени стеснения.

«Так получилось, что однажды некому было выкопать могилу — ну нет мужиков в колхозе. Ну, копал, ну и что?!» — цитирует слова актера Дзен-канал «Прикосновения».

В нулевых Перевалову удалось вернуться в кино. Его можно увидеть в картинах «Граффити», «Хранимые судьбой», «Братья Карамазовы». В эти годы актер выглядел потрепанным жизнью. Он скончался в 61 год.