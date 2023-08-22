Такое не прощают: Кудрявцева дала от ворот поворот Лазареву в важный день

Лера Кудрявцева знает, что месть — это блюдо, которое подают холодным. Телеведущая ловко указала бывшему возлюбленному на его место. Поступок звезды стал шоком для Сергея Лазарева.

Целых четыре года знаменитости жили под одной крышей, но фанатов свадьбой так и не порадовали. В 2012 году пара распалась. После этого блондинка вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова, а вот певец все еще остается холостяком.

Тем не менее исполнитель был рад тому, что его бывшая встретила новую любовь. Музыкант уже присматривал костюм для торжества по случаю бракосочетания Кудрявцевой и спортсмена, но приглашения на праздник не дождался.

Ведущая шоу «Секрет на миллион» в важный для себя день дала от ворот поворот Лазареву. Брюнет обиду не простил и припомнил былое во время интервью, которое дал Лере несколько лет назад. Но знаменитость в долгу не осталась. Она ловко переложила ответственность на Сергея, заявив, что он первый оборвал их общение.