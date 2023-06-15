Такое не принято обсуждать: зачем наложницы в гареме Сулеймана носили белье с прорезью

После выхода сериала «Великолепный век» поклонников стало интересовать все, что связано с жизнью наложниц правителя Османской империи. Султан Сулейман был окружен множеством красоток, но и участь была незавидной.

Популярный проект носит художественный характер, поэтому его создатели смело приукрасили многие факты. Например, в сериале показано совсем не такое нижнее белье, какое наложницы носили на самом деле.

Под их платьями скрывалось не изысканное исподнее, а обычные шаровары, носить которые приходилось даже в жаркую погоду. Эти короткие штанишки изготавливались из льна или хлопка и имели одну обязательную деталь — прорезь.

Такое белье было необходимо, чтобы облегчить прекрасным дамам поход в уборную. Раздеваться полностью тогда было слишком сложно и долго, поэтому портные придумали такой хитрый и простой лайфхак.