Такое надо прятать, а не показывать: ужаснетесь, увидев Ани Лорак без одежды

В этом году Ани Лорак готовится отмечать свое 45-летие. Но артистку, судя по всему, совершенно не заботит ее возраст. Недавно Лорак станцевала в облегающем купальнике и опубликовала видео в соцсетях.

Однако вместо похвалы и восторженных комментариев певица получила удар под дых. Ани раскритиковали за ее фигуру, которая начала расплываться. У Лорак появился живот, а ее бедра стали намного пышнее, чем раньше.

«Неужели не понимает, что некрасиво. Ноги — ужас, их прятать надо, а не показывать!», «Ножки коротенькие, бедра толстенькие... Упитанная женщина», «Косит под Бритни Спирс?» — написали пользователи Сети.

Ани Лорак долго держала себя в превосходной форме. Даже когда звезде было за 40, ее фигуре могли позавидовать 20-летние девушки. Певица придерживалась определенного рациона и много занималась в спортзале. Однако в последнее время Лорак начала заметно поправляться, что, впрочем, ее саму ничуть не смущает. Она продолжает являться перед публикой практически без одежды.