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Такое надо прятать, а не показывать: ужаснетесь, увидев Ани Лорак без одежды

21 июля 2023 08:45
Такое надо прятать, а не показывать: ужаснетесь, увидев Ани Лорак без одежды

Звезда потеряла всякий стыд.

В этом году Ани Лорак готовится отмечать свое 45-летие. Но артистку, судя по всему, совершенно не заботит ее возраст. Недавно Лорак станцевала в облегающем купальнике и опубликовала видео в соцсетях.

Однако вместо похвалы и восторженных комментариев певица получила удар под дых. Ани раскритиковали за ее фигуру, которая начала расплываться. У Лорак появился живот, а ее бедра стали намного пышнее, чем раньше.

«Неужели не понимает, что некрасиво. Ноги — ужас, их прятать надо, а не показывать!», «Ножки коротенькие, бедра толстенькие... Упитанная женщина», «Косит под Бритни Спирс?» — написали пользователи Сети.

Ани Лорак долго держала себя в превосходной форме. Даже когда звезде было за 40, ее фигуре могли позавидовать 20-летние девушки. Певица придерживалась определенного рациона и много занималась в спортзале. Однако в последнее время Лорак начала заметно поправляться, что, впрочем, ее саму ничуть не смущает. Она продолжает являться перед публикой практически без одежды.

Такое надо прятать, а не показывать: ужаснетесь, увидев Ани Лорак без одежды
Фото: Legion-Media, соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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