Такое могли придумать только в СССР: это изобретение советского ученого спасло здоровье сотням тысяч человек

Гавриил Илизаров не имел никакого опыта в медицине, но в годы войны стал врачом в Кургане. К нему поступало много раненых с переломами. Стесненность в ресурсах и стремление помочь людям натолкнули его на мысль об аппарате, который поможет заживлению костей. Сегодня без него не представить реабилитацию после сложных переломов.

Илизаров изобрел колесо, но только в медицине. При помощи велосипедных спиц, колец и штифтов с резьбой оно фиксировало кость и помогало осуществлять остеосинтез (сращивать кости). Сначала медик думал, что для более эффективного сращения нужно сближать фрагменты кости между собой. Благодаря одному пациенту, который неверно понял его указания и стал крутить винт в другую сторону, расширяя конструкцию, Илизаров заметил, что так сращение идет лучше, к тому же можно исправить и неправильно сросшиеся кости.

За две тысячи километров от Кургана в изобретение Илизарова не верили, считая его шарлатаном. В 1965 году курганский волшебник, как его окрестили, помог вернуться в спорт олимпийскому чемпиону Валерию Брумелю, который сломал ногу в ДТП. Через 15 лет он помог итальянскому альпинисту вернуть ноге с застарелым переломом нормальную длину и получил новое прозвище Микеланджело ортопедии. В 1981 году Илизаров выступил на конференции по переломам в Европе, где его доклад встретили десятиминутными овациями.